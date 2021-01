Kirn: GesprÃ¤che um Krankenhaus-Zukunft werden beschleunigt

Our Comment Conclure Une Dissertation Littraire belongs to the list of US legal businesses. We have officially registered our entity back in the early 2000s, and our custom essay help is safe as your personal information remains confidential within the walls of our company. We would appreciate customer feedback from you. We know that there is always room for perfection, and our team has to complete all of your Wie bereits angekündigt, wurde diese Verhandlungen mit ohnehin anstehenden Budgetgesprächen gebündelt. Die nächsten Gespräche zum Sicherstellungszuschlag Kirn sind im Rahmen der Budgetverhandlungen für den Standort Simmern Ende des Monats geplant“, so Dr. Dennis Göbel. Zum Hintergrund: Ein kostendeckender Betrieb des Krankenhauses Kirn ist derzeit nicht möglich, obwohl Gutachten eines von der Diakonie beauftragten Wirtschaftsprüfers dem Träger bestätigt hat, hier wirtschaftlich zu arbeiten.

Kostendeckende Finanzierung sichern

Knowing where to Visit Website that is perfect for you is easy with this simple and short guide. Find a quality and affordable writers easily. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie, die Bürgerinitiative zum Erhalt des Kirner Krankenhauses und das Mainzer Gesundheitsministerium sind sich im Grunde darüber einig, das Krankenhaus in Kirn erhalten zu wollen. Die Stiftung drängt darauf, die politische Zusage auch finanziell zu realisieren, um die kostendeckende Finanzierung des Krankenhauses nachhaltig zu sichern. Denn bislang werden die unverschuldet auflaufenden Defizite von der Stiftung geschultert. Unter dieser Prämisse werden deshalb Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Höhe des zugesagten Sicherstellungszuschlag geführt.