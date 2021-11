Alkoholfahrt endet im Vorgarten - Fahrer flüchtet zu Fuß

VG Langenlonsheim. Die Autofahrt eines alkoholisierten Pkw-Fahrers endete gestern im Vorgarten eines Hauses in Langenlonsheim.Am Sonntag, 28. November, kam es kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall in der Weidenstraße in Langenlonsheim. Hierbei befuhr ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer Die Weidenstraße aus Richtung Bundesstraße 48 in Fahrtrichtung Naheweinstraße.…