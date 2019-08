Von Freitag bis Sontag, 30. August bis 1. September, erreichen die Jubiläumsfeierlichkleiten in Langenlonsheim ihren Höhepunkt. Unter dem Motto »Lalo feiert« lässt es die Gemeinde noch einmal so richtig krachen. Die Festarena mit großem Zelt wird der Lern-und Sportpark an der Grundschule am Schulzentrum sein, und dort wird am Freitag, 30. August, auch das Konzert mit Sänger Michael Schulte stattfinden.

2018 begeistert Schulte mit dem Eurovision Song Contest (ESC)-Hit »You Let Me Walk Alone« und liefert 2019 mit seiner Single »Back To The Start« einen der aktuellen Sommerhits. Aktuell ist Michael Schulte mit seiner Band auf »Dreamer Tour« und spielt in vielen Städten vor ausverkauften Rängen. Auch in Langenlonsheim wird es dem Bambi-Preisträger mit seiner Live-Performance und Spielfreude mühelos gelingt, sein Publikum in den Bann zu ziehen und den Fans unvergessliche Momente zu schenken. Als Vorgruppe wird das in der Region bekannte Duo »Kleingartenanlage« mit Julia Oschewsky und Marc Kluschat das Konzert eröffnen.

WochenSpiegel verlost Freikarten für Michael Schulte Konzert

Der WochenSpiegel verlost 3x2 Freikarten für das Konzert von Michael Schulte (Foto). Wer mitmachen möchte, ruft bis Montag, 12. August, die Hotline 0137 / 9892299 (0,50 € aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) an. Stichwort: Schulte und Band.

Teilnahmebedingungen & Datenschutzbestimmungen: www.wochenspiegellive.de/service/gewinnspiele und www.wochenspiegellive.de/datenschutz

Karten im Vorverkauf für das Konzert von Michael Schulte und Band Konzert am 30. August (Einlass ab 19 Uhr) gibt es auch beim WochenSpiegel, Tel. 06 71 / 83 80 60.