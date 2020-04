Hygiene-Pakete: Von Langenlonsheim ins ganze Land

Geländewagen brennt lichterloh

Hunsrück/Nahe. Fahrzeugvollbrand am Marienhof zwischen Hüffelsheim und Schloßböckelheim: Als die Feuerwehreinheit Hüffelsheim und das Tanklöschfahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Rüdesheim am gestrigen Samstagabend gegen 21.45 Uhr zum Einsatzort kommen, steht dort ein Geländewagen vom Typ Nissan Navara bereits in Vollbrand - und das in direkter Nachbarschaft zu einer Halle.

