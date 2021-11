rs 28. November 2021 Artikel teilen





Langenlonsheim: Alkoholfahrt endet im Vorgarten

Langenlonsheim. Am frühen Sonntagmorgen landete der 25-jährige Fahrer eines Mercedes mit seinem Auto in einem Vorgarten in der Weidenstraße in Langenlonsheim. Er war zuvor von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein parkendes Auto gerammt und schließlich einen Gartenzaun durchbrochen.