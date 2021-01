Brandstiftung möglich - Gartenhütte brennt komplett aus

Paper Writing Service College : Get best help with Dissertation writing service Online in UK by the academic experts of Instant Assignment Help and score top grades in Durch mehrere Bürgerinnen und Bürger wurde gestern am Dienstag, 19. Januar, der Polizei per Notruf ein Feuerschein aus der Gemarkung linksseitig der Landesstraße 236 bei Windesheim gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an Ort und Stelle eintreffen, ist die selbstgebaute Gartenhütte auf einem unbefriedeten Gartengrundstück bereits nahezu abgebrannt.

Die Feuerwehren aus Langenlonsheim, Guldental, Windesheim und Stromberg bringen das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Feuer durch Dritte gelegt wurde, bittet die Polizei Bad Kreuznach um ihre Mithilfe: Wer hat am 19.01. gegen 20.30 Uhr im Bereich der Goldgrube in Windesheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder sich eilig entfernende Fußgänger oder Fahrzeuge festgestellt? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte über Tel. 0671-8811100 oder -101 an die Polizeidienststelle in Bad Kreuznach.