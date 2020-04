17-Jährige nach Unfall in Klinik

Cochem: Waldbrandgefahr steigt

Cochem. Wie das Fortsamt Cochem mitteilt, sei es aufgrund des langanhaltenden Ausbleibens von Frühjahrniederschlägen in den Wäldern des Forstamtsbereiches bereits zu dieser frühen Zeit im Jahr wieder sehr trocken. Seit fast sechs Wochen ist kaum ein Tropfen Regen gefallen. Das trockene Laub und die dürren Äste aus dem Herbst und Winter, die noch nicht durch die Bodenlebewesen verarbeitet werden konnten, führen aktuell in Verbindung mit dem Wind zu einer sehr hohen Waldbrandgefahr. Kleinste Funken würden bereits ausreichen, einen verheerenden Waldbrand zu verursachen. Die steilen Hänge an der Mosel würden dann notwendige Löschmaßnahmen zudem erheblich erschweren.