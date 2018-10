Meisenheim: Polizei hat ein Auge auf Radfahrer

"Nur in entsprechend geregelten Einbahnstraßen dürfen Biker den vierrädrigen Verkehrsteilnehmern begegnen", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Polizei. In Meisenheim sei dies nicht der Fall, mitunter da es einige schmale Streckenabschnitte gibt, die ein gefahrenloses Begegnen nicht erlaubten.

Die Polizei kündigt an, in den kommenden Wochen ein Auge speziell auf die Radfahrer in der Untergasse zu haben, insbesondere da bereits Gruppen, in denen Erwachsene Kindern vorausfahren, ein schlechtes Beispiel seien.