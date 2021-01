Meisenheimer Klinik: Aufnahmestopp verlÃ¤ngert

Teuflisch guter Wanderweg im Wettbewerb

Ernzen. Der »Felsenweg 6 – Teufelsschlucht« ist für den Wettbewerb »Deutschlands schönster Wanderweg« nominiert. Bis zum 30. Juni kann für die Premiumroute des NaturWanderParks delux im Felsenland Südeifel abgestimmt werden.