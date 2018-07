Phantom-Granate im Glan

Drei Verkehrsunfälle mit flüchtigen Tätern

Kreis Vulkaneifel. Zwischen Freitag, 20. Juli, und Montag, 23. Juli, kam es in Üxheim, Hillesheim und Feusdorf dreimal zu Verkehrsunfallflucht.Im Zeitraum zwischen Freitag, 20. Juli, und Montag, 23. Juli, 6 Uhr, wurde in Üxheim in der Antoniusstraße ein am rechten Fahrbahnrand parkender Transporter durch ein anderes vorbeifahrendes Auto beschädigt. An dem Transporter konnte ein roter…