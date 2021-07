Stute mit scharfem Gegenstand verletzt

Benefizkonzert mit "Lulo Reinhardt and Friends"

Ahr. Am Sonntag, 15. August, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) sind alle auf die Festung Ehrenbreitstein eingeladen. Das Benefizkonzert „Lulo Reinhardt and Friends für die Opfer der Flutkatastrophe“ werden der Weltmusiker Lulo Reinhardt und zwölf weitere Kollegen kostenlos für Menschen an der Ahr geben. Im Lulo Reinhardt Latin Swing Project spielen Lulo Reinhardt,…