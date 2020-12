Meisenheim: Vandalen wÃ¼teten auf dem Schulhof

Bundespolizei beschlagnahmt verbotene Softairwaffe

Blankenheim. Bundespolizeibeamte haben bei einer Kontrolle bei Blankenheim eine verbotene Softairwaffe in Form eines amerikanischen M-16 beschlagnahmt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges eines 19-jährigen Deutschen wurde im Kofferraum die verbotene Softairwaffe aufgefunden. Die dazu gehörige Munition fanden die Beamten hinter dem Beifahrersitz. Die Waffe hatte keine PTB-Kennzeichnung und hätte ein…