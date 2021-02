Bundenbach: Flammen schlugen meterhoch - Mit Video

Landtagswahl: Schon 7.500 Briefwahlanträge

Trier. Am Sonntag, 14.März wählt Rheinland-Pfalz ein neues Parlament. Rund 3,1 Millionen Wähler sind aufgerufen ihre Stimme abzugeben.Zur Landtagswahl am 14. März werben insgesamt 13 Parteien um die Gunst der Wähler. Die 101 Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz werden für jeweils fünf Jahre gewählt. Sie werden nach der personalisierten Verhältniswahl gewählt - 52 direkt in den…