Polizei verschärft Kontrollen in Skigebieten

VG Rhaunen. In den vergangenen, schneereichen Tagen, herrschte vor allem aufgrund der Sperrung der L 164 am Erbeskopf ein deutlich erhöhtes Besucheraufkommen im Wintergebiet Idarkopf und der Ortslage Allenbach. Aufgrund der weiterhin winterlichen Wetterbedingungen wird auch am kommenden Wochenende vom 9. bis 10. Januar erneut mit einem großen Andrang auf die Wintergebiete in der Verbandsgemeinde Rhaunen-Herrstein gerechnet.

