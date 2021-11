Abgabe der Kürbisse am Samstag bis 14 Uhr

Mayen. Schnellsein hatte sich am vergangenen Samstag gelohnt. Denn die 150 Kürbisse, die von der MY-Gemeinschaft mit der Brückengemeinschaft zur Verfügung gestellt wurden, waren schnell vergriffen.