Feuerwehr ehrt 18 Jubilare für 610 Jahre aktiven Dienst

Polizei fahndet nach Dieben

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zwei Männer sollen versucht haben, mit einer gestohlenen Bankkarte Geld in Bad Neuenahr-Ahrweiler abzuheben. Zwei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, am 5. August 2019 die Geldbörse einer 87-jährigen Frau aus dem Zimmer eines Seniorenwohnheims in Meckenheim gestohlen zu haben. Mit der in der Geldbörse befindlichen Bankkarte versuchten die…