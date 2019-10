Fußballschule Real Madrid zu Gast beim TSV Hargesheim

Vermisstensuche nach 25-Jährigem

Wissmannsdorf. Am frühen Morgen des 20. Oktober wollte der Mann aus Wißmannsdorf vom Oktoberfest in Hermesdorf zu Fuß nach Hause gehen. Dort kam er nie an. Seit Sonntag gegen 22 Uhr gilt ein 25-Jähriger aus Wißmansdorf als vermisst. Zuletzt wurde er beim Oktoberfest in Hermesdorf in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober gesehen. Er wollte in dieser Nacht zu Fuß nach Hause gehen, ist jedoch dort nicht…