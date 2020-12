RÃ¼desheim: Feuer auf KleingartengelÃ¤nde

We provide the wide range of Statically Assign Ip Address, some of them include: essay writing, research paper, term paper, coursework, thesis and even lab reports. Trotz schnellen Eingreifens konnten die Feuerwehrleute das Gebäude nicht mehr retten. Als die Helfer gegen 3 Uhr früh am Brandort eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Mitarbeiter des in direkter Nachbarschaft liegenden DRK-Seniorenzentrums hatten den Feuerschein zuvor entdeckt und den Brand

Einsatzleiter Martin Barth setzte zwei Atemschutztrupps mit zwei C-Rohren zur Brandbekämpfung ein und ließ die Einsatzstelle ausleuchten. Die Löschwasserversorgung wurde von einem Tanklöschfahrzeug hergestellt. Um die Flammen vollständig löschen zu können, wurden die Trümmer eingerissen und auseinandergezogen. Die Polizei Bad Kreuznach war mit zwei Streifenwagen vor Ort und nahm den Brand auf. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Zu dem nächtlichen Gartenhausbrand waren 24 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen ausgerückt, die den Einsatz nach rund zwei Stunden wieder beenden konnten.