Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hargesheim und Windesheim

Nach Angaben von Unfallzeugen ist die 33-jährige Fahrerin des Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich auf der L 236 in direkter Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Hargesheim, Roxheim und Wallhausen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Hier sei diese mit dem ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fahrenden Lkw frontal zusammen gestoßen.

Die 33-jährige Pkw-Fahrerin wurde mit ihrem Fahrzeug in einen Acker geschleufet und in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwerstverletzt und musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 53-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die L 236 musste in beide Richtung für mindestens zwei Stunden vollgesperrt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wird ein Gutachten zur Ermittluing der Unfallursache in Auftrag gegeben.