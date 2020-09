Positive Corona-Tests: 22 Lehrer und Schüler in Quarantäne

Während an der Realschule plus in Oberwesel der Unterricht trotz Quarantäneanordnung weitergehen kann, sind an der Grundschule in Riesweiler alle vier Lehrkräfte betroffen. Ob und in welchen Umfang dort in der kommenden Woche Unterricht stattfinden kann, wird - so das Gesundheitsamt - derzeit mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) abgestimmt.