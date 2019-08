Diskussion im Schloss: Wie steht es um die Lesekompetenz?

Einbrüche in Ormont

Ormont. Unbekannte Täter drangen in zwei Firmengebäude in Ormont ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Nacht von Mittwoch, 21. August, auf Donnerstag, 22. August, kam es zu zwei Einbruchsdelikten in Firmengebäude in der Waldstraße in Ormont. Bisher unbekannte Täter verschafften sich jeweils durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden.…