Simmern: Das "Zementgretchen" ist wieder da

Pächterin darf im Hotel bleiben

Hillesheim. Das Landgericht Trier hat die Klage der Stadt Hillesheim gegen die Pächterin des Hotels Augustiner Kloster abgewiesen. Die Verpächterin sah sich unter Handlungszwang.