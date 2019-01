Kandidat Heiko

Name: Heiko

Alter: 43 Jahre

Wohnort: Masburg

Beruf: Fahrdienstleiter bei der DB Netz AG in Cochem

Startgewicht: 115 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,87 Meter

Was hat Dich persönlich dazu bewogen, an der Aktion "Jetzt! Zeit für Neues" teilzunehmen?: Das hatte mehrere Gründe. In den letzten Jahren wurde ich immer träger und dicker. Zudem wurde ich immer anfälliger für Krankheiten. Auch die Dauer der Krankheiten wuchs immer weiter an. Zeitweise habe ich mit einer Erkältung mehrere Wochen gekämpft!

Was erhoffst Du Dir von der Aktion?: Ich hoffe, dass ich mit der Aktion meine Gesundheit und mein Gewicht wieder in den Griff bekomme. Außerdem erhoffe ich mir, dass ich wieder Spaß an alten Hobbys, wie zum Beispiel Karate, finde.

Was wäre Dein Wunsch?: Ich würde mir wünschen, dass ich am Ende der Aktion unter 100 Kilogramm wiege und genug Motivation mitnehme, auch nach der Aktion mit dem Training und gesunder Ernährung fortzufahren.

Bisher waren Bewegung und gesunde Ernährung für mich...nur lästig und ein 'Zeitkiller'. Aber das soll sich jetzt ändern!