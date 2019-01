Kandidat Ralf

Klein-Apollinaris-Feier erinnert an Rückkehr einer Reliquie

Remagen. Die »Gemeinschaft der gekreuzigten und auferstandenen Liebe« lädt alle Gläubigen zur Klein Apollinaris-Feier am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, ein. Das Fest erinnert an die Rückkehr der Reliquie am 25. Januar 1826 nach Remagen aus dem Exil in Düsseldorf.