Kandidatin Tanja

Kandidaten. Name: Tanja Alter: 49 Wohnort: Mayen Beruf: Büro (gelernte Groß-und Außenhandelskauffrau) Startgewicht: 91,3 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,86 Meter Was hat Dich persönlich bewogen, an der Aktion "Jetzt! Zeit für Neues" teilzunehmen?: Das Bewusstsein, dass ich mit zunehmendem Alter körperlich fitter werden und dann auch bleiben möchte...von allein geht es nun eben nicht. Was erhoffst Du Dir von der Aktion?: Blutdruck senken! Muskeln aufbauen, um Verspannungen und Kopfschmerzen vorzubeugen und dadurch schmerzfrei zu sein! Noch bewusstere Ernährung! Wieder mehr Vitalität und Schwung zu erlangen! Was wäre Dein Wunsch?: Mit einem Lächeln im Gesicht das JETZT hier erarbeitete und erlernte auch so beizubehalten, um gesund zu bleiben bis ins hohe Alter! Bisher waren Bewegung und gesunde Ernährung für mich...kein Fremdwort, aber auf meinem Weg merke ich immer wieder, dass immer "noch was geht"...gerade auch seitens der Bewegung!!! Ein absolutes Muss, um fit zu werden und zu bleiben!!!

