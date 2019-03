Saisoneröffnung bei JUST

Frank Just, Inhaber von Just Home & Garden, freute sich gemeinsam mit seiner Frau Gabi und Tochter Julia Becker über die gelungene Hausmesse. „Es waren enorm viele Besucher bei uns. Meine hohen Erwartungen wurden weit übertroffen“, erklärte Frank Just. „Das große Interesse an unserer Ausstellung zeigt aber auch, dass unser Sortiment stimmig ist“, so Just.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand beraten zu lassen. Trotz des oder gerade wegen der frühlingshaften Außentemperaturen fanden den ganzen Tag lang zahlreiche Besucher in die größte ganzjährige Gartenmöbel-Ausstellung der Region Köln-Bonn.

Vor Ort waren außerdem Mario und Elke Herzog, die an ihrem Messestand Leistungen und Produkte des Nideggener Unternehmens Herzog Sonnenschutz-Technik präsentierten. Ebenfalls vor Ort waren Janet und Torsten Thelen, dort konnten sich die Besucher Multifunktionsgerät Hyla GST (Luftreinigung, Desinfektion, Staubsaugen etc.) informieren.