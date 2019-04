9 Tage Norwegen - Land der Fjorde

Norwegen - Land der Fjorde vom 28.08. – 05.09.2019

Kiel - Geirangerfjord - Bergen- Hardangerfjord - Oslo - und vieles mehr!

Leistungen im Überblick:

Fahrt im modernen Reisebus

Fährüberfahrt Kiel-Göteborg, Oslo-Kiel mit komfortablen Fähren der Stena Line bzw. Color Line

Halbpension

Innernorwegische Fährüberfahrten

örtliche Reiseleitung

Fahrt mit der Flam-Bahn durch Norwegens Bergwelt

Panorama-Schifffahrt auf dem Geirangerfjord

Pro Person im DZ ab 1.666,- EUR

Einzelzimmerzuschlag 400,- EUR

Aussenkabinen auf Anfrage

1. Tag: Anreise zum Fährhafen Kiel. Übernachtung an Bord der Reederei „Stena Line“.

2. Tag: Nach Ankunft in Göteborg fahren wir entlang der schwedischen Schärenküste Richtung Norden.

3. Tag: Die Weiterreise führt durch romantische Täler in die norwegische Bergwelt.

4. Tag: Unsere Reise geht weiter durch das Romdsal nach Andalsnes. Am Nachmittag Panorama-Schifffahrt auf dem Geirangerfjord.

5. Tag: Der Sognefjord darf bei unserer Reise nicht fehlen. Genießen Sie eine Fahrt mit der berühmten Flam-Bahn auf der spektakulärsten Bahnstrecke Norwegens.

6. Tag: Wir erreichen die Hansestadt Bergen. Stadtbesichtigung. Nachmittags entlang des imposanten Hardangerfjords.

7. Tag: Durch das malerische Hallingtal führt uns der Weg nach Oslo. Stadtbesichtigung.

8. Tag: Der Vormittag steht zur freien Verfügung. Später Einchecken an Bord der komfortablen Color-Line Fähre.

9. Tag: Wir erreichen Kiel am Vormittag und treten die Heimreise an.

Zustiegsmöglichkeiten in Mechernich, Zülpich und Euskirchen (Hauptbus) – weitere Zustiege und unser Haustürabholservice auf Anfrage buchbar!

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-19

per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

www.bus-schaefer.de