Flusskreuzfahrt mit der MS Amadeus Rhapsody

Stimmungsvolle Flusskreuzfahrt Mainz - Straßburg - Mainz

Reisezeitraum

03.12.2019 bis zum 05.12.2019

1. Tag Abfahrten am frühen Morgen zunächst ins schöne Wiesbaden. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Besuch des herrlich dekorierten „Sternschnuppen- Marktes“. Anschließend Weiterfahrt ins Zentrum von Mainz und Besuch des malerischen Adventsmarktes. Abendessen an Bord – Lassen Sie den Tag bei einem Drink in einer der Bars ausklingen…



2. Tag Frühstück. Ankunft des Schiffes in Straßburg zur Mittagszeit. Unser Bus und eine örtliche Reiseleitung erwarten Sie zu einer Stadtbesichtigung. Nachmittags haben Sie die Wahl: Erkunden Sie Straßburg mit seinen vielen Gassen auf eigene Faust oder unternehmen Sie mit unserem Bus einen interessanten Überraschungs-Ausflug in das nahegelegene, romantische Elsaß… Abendessen an Bord.



3. Tag Frühstück an Bord. Ankunft in Mainz am Morgen. Sie fahren entlang des Mittelrheintals und legen einen letzten Stop im bekannten Rüdesheim ein – der „Weihnachtsmarkt der Nationen“ ist absolut sehens- und erlebenswert! Antritt der Heimreise am frühen Nachmittag!



Preise

Pro Person in einer Doppelkabine 399,- EUR

Einzelzimmerzuschlag 130,- EUR

Diese Preise gelten nur bei Buchung bis einschl. 31.07.2019, danach Basis-Preis ab 444,- EUR



Weitere Infos

Ihr Schiff: MS Amadeus Rhapsody ist ein elegantes Schiff der 4-Sterne-Kategorie und verfügt über eine Panorama- Bar und eine Lido-Bar, eine Bordbibliothek und… Alle Kabinen sind außenliegend und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen über Dusche, WC, Fernseher – es sind verschiedene Kabinenkategorien buchbar, wahlweise mit kleineren Fenstern oder mit einem kleinen Balkon…

Leistungen im Überblick

Fahrt im modernen Fernreisebus

Schifffahrt mit der MS Amadeus Rhapsody Mainz – Straßburg – Mainz

Alle Kabinen mit Dusche/WC, Fernseher etc.

Vollpension

Nachmittags Kaffee/Tee/Gebäck

Mitternachts-Snack

Bord-Unterhaltungsprogramm

Stadtbesichtigung Straßburg

Überraschungs-Ausflug ins Elsaß

Aufenthalte/Rundfahrten wie beschrieben

Trinkgelder für das Personal der „MS Rhapsody“

Zustiegsmöglichkeiten

in Mechernich, Zülpich und Euskirchen. Weitere Abfahrtsorte und unser Haustürabholservice auf Anfrage buchbar!

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-25 / -15 oder per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

www.bus-schaefer.de