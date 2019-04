Flusskreuzfahrt und Feuerwerksspektakel

Ab 8 Personen gilt: Abfahrtsort nach Wunsch!

Kölner Lichter

13.07.2019

TOP-Kontingent auf einem KD-Partyschiff –mehrstündige Schifffahrt mit toller musikalischer Unterhaltung mit verschiedenen DJ’s inkl. Abendessen in einem typischen Brauhaus und inkl. unbegrenzt Softdrinks, Wein, Bier und Sekt an Bord der KD Pro Person 199,-



Fahrt ins Blaue“Feuerwerk“

27.07.2019

Unser „Klassiker“ als wahre Erlebnisfahrt zum TOP-Preis! Besuch eines Stadtfestes mit entsprechendem Rahmenprogramm und beeindruckendem Höhen-Feuerwerk! Inkl. Abendessen und abendlicher Schifffahrt zum Feuerwerk.

pro Person 99,-

Fest der 1000 Lichter

03.08.2019

Unser Klassiker! Mehrstündige Schifffahrt von Koblenz nach Andernach, musikalische Unterhaltung, Buffet an Bord, diverse Getränke inklusive!

Pro Person 139,-

Großfeuerwerk Koblenz

10.08.2019

„Rhein in Flammen“ in und um Koblenz ist wahrhaft eine Tradition… ca. 10stündige Erlebnisschifffahrt bis zum oberen Mittelrheintal – mit toller Live- Musik an Bord! Inkl. Kaffee und Kuchen und Abendessen an Bord

Pro Person 139,-

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-19

per Fax 02443 989725

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

www.busundgruppen.de