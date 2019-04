1 Woche Kalabrien vom 16. bis 23. September 2019

Kalabrien vom 16. bis 23. September 2019 - Durchführung garantiert!

Pro Person im Doppelzimmer ab 1.290,-

Einzelzimmerzuschlag 160,-

Leistungen:

+ Flughafentransfer, Hin- und Rückflug ab/bis Düsseldorf+ 7 Übernachtungen im 4* Scoglio della Galea bei Capo Vaticano inkl. HP+ durchgehend örtliche, deutschsprechende Reiseleitung+ Reisebegleitung durch Reisebüro Schäfer

Zustiegsmöglichkeiten:

in Blankenheim, Schleiden, Gemünd, Kall und Mechernich

Geplante Ausflüge:

Tropea, Capo Vaticano und Zungri: Stadtbesichtigung der antiken römischen Stadt „Tropis“ und Besichtigung der Chiesa di Santa Maria dell’Isola. Genießen Sie in Capo Vaticano eine der schönsten Aussichten in Kalabrien. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Zungri.

Pizzo Calabro & Vibo Valentia: Besichtigung der Chiesetta di Piedigrotta & des Castello Aragonese in Pizzo. Anschließend Besichtigung des historischen Zentrums in Vibo Valentia. Sila Gebirge: Genießen Sie in wunderschöner Umgebung ein Picknick mit typischen Spezialitäten. Tag zur freien Verfügung oder Äolische Inseln: Genießen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels oder machen Sie einen Ausflug mit „Minikreuzfahrt- Charakter“ zu den traumhaften Liparischen Inseln.Unser Highlight! (Separat buchbar, wetterabhängig)

Serra San Bruno & Pizzo Calabro: In Serra San Bruno besuchen Sie das Museum der Kartause di San Bruno & verschiedene Kirchen. Am Nachmittag erwarten Sie in Pizzo weitere Sehenswürdigkeiten.

Locri, Gerace, Stilo: Besichtigung der antiken AusgrabungsstättenLocri Epizefiri. Anschließend Weiterfahrt nach Gerace und Aufenthalt in Stilo.



Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-19 per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich