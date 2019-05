Mehr Urlaub - weniger Rundreise in Ungarn am Plattensee

Am Plattensee haben wir ein gutes 3-Sterne- Hotel mit entsprechender Ausstattung für einen erholsamen und ausgedehnten Urlaub ausgesucht. Das jeweilige Hotel liegt garantiert in einem der bekannteren Badeorte wie z.B. Balatonfüred oder Siofok. Der Strand oder die Promenade sind bequem fußläufig erreichbar!

Leistungen im Überblick

Fahrt im modernen Fernreisebus

Unterbringung in guten Mittelklassehotels

Halbpension

Kurtaxe

Termin

06. bis 15. September 2019

1. Tag: Anreise zur Zwischenübernachtung im Raum Wachau/Wien.

2. Tag: Weiterfahrt zu unserem Hotel am Plattensee.

Während unserer Urlaubs-Reise bieten wir ein abwechslungsreiches, aber betont stressfreies Ausflugsprogramm (Aufpreis). So unternehmen wir interessante Abstecher, z. B.

in die Metropole Budapest mit Stadtbesichtigung

Balaton-Rundfahrt mit Besichtigung der Abtei Tihany

Puszta-Rundfahrt mit typischem Programm inkl. Kutschfahrt und zünftigem Mittagessen

Rundfahrt in das Hinterland mit Stopps in Herend, Vezprem etc.

9. Tag: Antritt der Heimreise und Fahrt zur Zwischenübernachtung im Raum Passau/Regensburg.

10. Tag: Rückreise, Ankunft am Abend

Preise

Pro Person im Doppelzimmer 899,- EUR Einzelzimmerzuschlag 150,- EUR Top-Paketpreis für alle Ausflüge 79,- EUR

Zustiegsmöglichkeiten

in Mechernich, Zülpich und Euskirchen. Weitere Abfahrtsorte und unser Haustürabholservice auf Anfrage buchbar!

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-15 oder -25

per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

www.bus-schaefer.de