Tagesfahrten im Sommer ab Schleiden, Gemünd und Kall

1. Trachtenfest in Kröv am 7. Juli 2019

Seit über 60 Jahren geben sich im malerischen Moselstädtchen Kröv zahlreiche Trachten- und Folkloregruppen alljährlich ein Stelldichein. Die beeindruckenden Aufführungen, Tänze und der Festzug begeistern Jung und Alt. Inkl. Brunch und Abendessen.

Preis pro Person: 79,- EUR

2. Nostalgiefahrt am 24. August 2019

Auf dem Schaufelradschiff geht’s nach Rüdesheim. Die Schifffahrt führt u.a. vorbei an Boppard, St. Goarshausen nach Rüdesheim. Mittagessen an Bord, zeit zur freien Verfügung und Abendessen in einem schönen Restaurant in Rüdesheim.

Preis pro Person: 99,- EUR

3. Blumenkorso Bad Ems am 25. August 2019

Zahlreiche Mottowagen und Musikkapellen bilden alljährlich am letzten Sonntag im August einen sehenswerten Korso durch den schönen Stadtkern. Mit uns haben Sie eine tolle Aussicht, denn wir haben exklusiv Sitzplätze auf einer der Tribünen für Sie reserviert! Inkl. Abendessen

Preis pro Person: 89,- EUR

4. Dürkheimer Wurstmarkt am 7. September 2019

Das größte Weinfest der Welt! Am 2. Und 3. Septemberwochenende verwandeln sich die Brühlwiesen zu einem legendären Festplatz mit Fahrgeschäften, vielen Schubkarchständen und Wein- und Festzelten. Inkl. Sitzplätze im Festzelt!

Preis pro Person: 49,- EUR

in Schleiden, Gemünd, Kall, Mechernich, Zülpich und Euskirchen.

