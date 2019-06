Tagesfahrten nach Maastricht, Amsterdam & Oostende

Unsere aktuellen Tagesfahrten

1. Maastricht am 17. August 2019

Europas kleinste Metropole! Ein gemütlicher Städtetrip mit abwechslungsreichem Programm: Schifffahrt auf der Maas, mehrstündiger Aufenthalt und Abendessen in einem stilvollen Restaurant.

Nur 79,- EUR pro Person



2. Oostende am 27. Juli 2019 Verbringen Sie einen Urlaubstag am Meer und genießen Sie eine frische Meeresbrise. Unser Programm runden wir mit einem Abendessen wunderbar ab!

Nur 75,- EUR pro Person



3. Ins Blaue Stadt, Land, Fluss am 18. August 2019Zunächst zeigen wir Ihnen etwas von Land und Leuten. Über Mittag Aufenthalt in einer bekannten Stadt mit einladendem Ortskern und am Nachmittag runden wir den Tag mit einer gemütlichen Schifffahrt ab!

Nur 85,- EUR pro Person



4. Amsterdam am 03. Oktober 2019Einer unserer Klassiker! Am „Tag der deutschen Einheit“ besuchen wir Amsterdam, die Stadt der Grachten! Zeit zur freien Verfügung & Grachtenrundfahrt, bei der Sie die Sehenswürdigkeiten erleben können.

Nur 75,- EUR pro Person

Leistungen im Überblick

Fahrt im modernen Fernreisebus

Leistungen gemäß Beschreibung

Zustiegsmöglichkeiten

in Schleide, Gemünd, Kall, Mechernich, Zülpich und Euskirchen.Ab 8 Personen gilt weiterhin Abfahrtsort nach Wunsch!

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-25 / -15 oder per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

www.bus-schaefer.de