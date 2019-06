Top-Events in Köln: Andrea Berg, Holiday on Ice uvm.

Ab sofort buchbar! Neue Reisen für Herbst/Winter 2019/2020!

1. Hänneschen Theater am 05.12.2019

Neu! Neu! Neu! Das typisch kölsche Puppentheater wieder mit dem Weihnachts-Stück buchbar! „Chressdachsfredde em Bösch“ sorgt für einen lustigen und besinnlichen Abend zugleich… Die Engel im Himmel stellen besorgt fest, daß die Wunschzettel der Kinder nicht mehr im Himmel ankommen… Azubi-Engel Marzipanus wird daraufhin aus der Himmelsbäckerei auf die Erde geschickt, um der Misere auf den Grund zu gehen… Inkl. Sitzplatz und Abendessen in einem Kölner Brauhaus

Preis pro Person nur 77,- EUR

2. Holiday on Ice am 28.12.2019

…in der Lanxess-Arena in Köln! Die spektakuläre Eisrevue feiert in der Saison 2019/2020 die neue Show „Supernova““ – tauchen Sie ein in ferne Galaxien, entfliehen Sie zu den Nordlichtern, in verschneite Welten… NEU! Erstmals exklusive PREMIUM-Sitzplätze direkt an der Eisfläche buchbar!

Preis pro Person ab 66,- EUR

3. Andrea Berg am 18.01.2020

… in der Lanxess-Arena in Köln! Ihr neues Album „Mosaik“ ist schon wieder ein Verkaufsschlager, und Ihre Bühnenshows sind ebenso einzigartig! Ihre Konzerte sind einfach fantastisch, effektvoll und sehr bewegend! Stark Limitiertes Kontingent – TOP-Plätze buchbar! Inkl. Sitzplatz und Abendessen in einem Restaurant in Köln

Preis pro Person ab 159,- EUR

4. Opa wird verkauft am 09.02.2020

… in der „Volksbühne Rudolfplatz“ in Köln! (vormals Millowitsch Theater) Heiteres Lustspiel mit Peter Millowitsch! Opa, liebt es, anderen Streiche zu spielen und treibt auch so seinen klammen Schwiegersohn zur Verzweiflung! Dieser überlegt ständig wie er seine Geldsorgen los wird… Inkl. Sitzplätze und Abendessen in einem Kölner Brauhaus

Preis pro Person ab 99,- EUR

5. Hänneschen Theater am 26.04.2020

Mit dem Stück „Offenbach – zweschen Kölle un Paris“ begeben wir uns ins Jahr 1900 Uhr! Der Monokel- und Brillenhersteller Schäl ist pleite und versucht sich Geld zu erschleichen! Er gibt vor, eine Dependance des Dom Hotels zu sein und quartiert kurzerhand wohlhabende englische Familien ein! Inkl. Sitzplatz und Abendessen in einem Kölner Brauhaus

Preis pro Person ab 79,- EUR

Leistungen im Überblick

Alle Fahrten im modernen Reisebus

Zustiegsmöglichkeiten

in Schleiden, Gemünd, Kall, Mechernich, Zülpich und Euskirchen.

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-25 / -15 oder per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Begrenzte Verfügbarkeiten

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

www.bus-schaefer.de