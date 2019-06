Überraschungsfahrt zum Advent im Dezember

Unser „Klassiker“ führt Sie 2019 zu den schönsten Christkindels- und Weihnachtsmärkten Deutschlands…

So wohnen Sie: Gutes Mittelklassehotel mit entsprechendem Komfort. Alle Zimmer verstehen sich mit Bad/Dusche/WC, Fernseher etc. Unser Ziel ist mindestens rund 200 km, max. etwa 400 km entfernt.

1. Tag: Abfahrten am Morgen. Unterwegs interessanter Zwischenstop inkl. herzhaftem Mittagsimbiss. Weiterfahrt zu unserem Überraschungs-Ziel und Besuch des dortigen Weinachtsmarktes. Gemeinsames Abendessen.

2. Tag: Gemütlicher Start in den Tag. Rund um unser Ziel unternehmen wir eine interessante Stadt-, Planwagen- oder Schiffs-Rundfahrt (entsprechend den Wetterbedingungen), bevor wir am Nachmittag einem weiteren, sehenswerten Weihnachtsmarkt einen längeren Besuch abstatten! Rückkehr am Abend.



Preis pro Person im Doppelzimmer nur 119,- EUR

Einzelzimmerzuschlag: 25,- EUR

Preis nur gültig bei Buchung bis 30. Juni 2019 (danach zum begrenzt gültigen Frühbucherpreis ab 139,- € pro Person)



Leistungen im Überblick

Fahrt im modernen Fernreisebus

Unterbringung im guten Mittelklassehotel

Halbpension

1 x Mitttagsimbiss

1 x Stadt-, Planwagen- oder Schiffsrundfahrt

Leistungen gemäß Beschreibung

Zustiegsmöglichkeiten

in Mechernich, Zülpich, Kerpen-Sindorf, Düren, Köln und Euskirchen. Weitere Zustiege und Haustürabholservice auf Anfrage buchbar! Keine lästigen Sammelfahrten!

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-25 oder per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@busundruppen.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

