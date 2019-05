ZDF Fernsehgarten inkl. Sitzplatzkarten

Leistungen im Überblick:

Fahrt im modernen Fernreisebus

Unterbringung im guten Mittelklassehotel

Halbpension

Stadtbesichtigung Mainz

mehrstündige Schifffahrt mit der KD

Kaffeegedeck an Bord des Schiffes

Termine

09.06. – 10.06.2019 Pfingsten 13.07. – 14.07.2019 Sommerferien

1. Tag: Morgens Abfahrt Richtung Mainz. Ausführliche Stadtbesichtigung. Nachmittags Zeit zur freien Verfügung. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

2. Tag: Frühstück. Erleben Sie heute „Fernsehgarten live“! Wir haben exklusiv Sitzplätze reserviert (begrenztes Kontingent)! Anschließend Fahrt in das nahegelegene Städtchen Rüdesheim mit Aufenthalt. Am Nachmittag starten Sie ab Rüdesheim an Bord des historischen Schaufelradschiffes „Goethe“ der Reederei Köln-Düsseldorfer und fahren durch das romantische Rheintal mit seinen vielen Burgen…! Kaffee und Kuchen gehören bei diesem Ausflug dazu. Ankunft in den Ausgangsorten am Abend!

Preise

Preis pro Person im Doppelzimmer 239,- EUR

Einzelzimmerzuschlag 25,- EUR

Auch als Tagesausflug am 25.08. & 08.09.2019 buchbar! Ab 85,- € !



Zustiegsmöglichkeiten

in Mechernich, Zülpich und Euskirchen. Weitere Zustiege und unser Haustürabholservice auf Anfrage zubuchbar!

Bitte fordern Sie weitere Informationen im Reisebüro an unter 02443 9897-15 oder -25

per Fax 02443 989726

oder per Mail an info@bus-schaefer.de

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Gültiger Personalausweis erforderlich

Veranstalter: Reisebüro Schäfer GmbH Mechernich

www.bus-schaefer.de