Allehellije, Allesiele

Arbeitsmarkt erholt sich von Corona

Mayen. Im MYK-Kreis sind Ende Oktober 3.307 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 185 weni-ger als vier Wochen zuvor und 955 weniger als im Oktober 2020. Die Arbeitslosenquote liegt zurzeit bei 2,8 Prozent und ist auf Vor-Corona-Niveau angekommen. Im September lag sie um 0,2 und vor einem Jahr um 0,8 Punkte höher.