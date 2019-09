Klätscher, Pützer, Märmarener

Das Cornhole-Turnier mit Herz

Trier. Am Weltkindertag, Samstag, 21. September, fliegen ab 12 Uhr in den Trierer Moselauen die Maissäckchen für den guten Zweck: Nahkauf Surges präsentiert unter Schirmherrschaft des Wochenspiegel, des Cornhole Camp Konz und von Djane Sunshine das "Internationale Cornhole Turnier des Herzens" – der Erlös geht an "Ein Herz für Kinder".