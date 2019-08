Kopf hoch Eintracht!

Trier. Nach dem missglückten Saisonauftakt mit einer 1:2 Niederlage bei Arminia Ludwigshafen, will die Trierer Eintracht zum Heimspielauftakt gegen Aufsteiger Sportfreunde Eisbachtal in der neuen Oberliga-Saison 2019/20 einen Sieg. Anstoß ist am Samstag, 3. August, 15 Uhr, im Trierer Moselstadion.