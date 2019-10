mn 18. Oktober 2019 Artikel teilen





Manni kallt Platt: Me-nu-e

Manni kallt platt. Ein Eifelbauer hat sich anlässlich von DLG-Messe und Landwirtschaftskongress in Deutz in einem kleinen Hotel eingemietet, das auch über ein feines „Restorang“ verfügt. Am letzten Abend beschließt er, „für sich alleen fein jet eisse ze john“, also das Restaurant für eine erlesene Mahlzeit aufzusuchen.