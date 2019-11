mn 08. November 2019 Artikel teilen





Manni kallt Platt: Verlangere

Manni kallt platt. Wer sich sehnlich nach Hause zurückwünscht, also Heimweh hat, was in der Eifel fast so schlimm ist wie Zahnweh („Zankpengk“), der „hätt et Verlangere“. Der Mensch verlangt im Wortsinn nicht etwas, alles in ihm verlangt danach, er hat Sehnsucht.