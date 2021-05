mn 14. Mai 2021 Artikel teilen





So spricht kein Mensch

Manni kallt platt. Zur Zeit meiner Wehrpflicht, der ich in Hannover und Hildesheim nachkam, dachte ich, dass das, was meine Lippen beim Sprechen verlässt, „Hochdeutsch“ in höchster Vollendung sei. Man hätte mich – so mein Trugschluss – ohne Weiteres für einen Hannoveraner halten können, die ja angeblich das „sauberste“ Deutsch sprechen.