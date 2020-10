Sprüche klopfen

„Wat kütt, datt kütt“ (Was kommt, das kommt) hat man zu akzeptieren: C’est la Vie. So ist das Leben. In der Eifel heißt es statt des rheinisch-generaloptimistischen Satzes „Et hätt noch ömme joot jejange“ allerdings realistisch: „Et öss, wie et öss, et kütt, wie et kütt - unn et hätt noch lang net ömme joot jejange.“ Aber: „Et hääv schlömme komme könne!“

Es hat noch lange nicht immer gut gegangen, aber es hätte schlimmer kommen können. „It could be worse“ sagen die Seelenverwandten von der grünen Insel, wenn man sich den linken Arm bricht: „Es hätte auch der Rechte sein können.“ „Was passiert ist, ist nie das Schlimmste“, schreibt Heinrich Böll, ein Kölner, in seinem „Irischen Tagebuch“: „Das Schlimmste ist nie passiert!“

„Beiss en Pläät wie jar kenn Hoor“, da sind wir uns mit den Domstädtern einig: Besser eine Glatze wie gar keine Haare. Auch im Überraschungsfall sagen wir fast gleichlautend: „Leck mich en de Täsch!?“ Nicht schlecht ist auch der kölsche Spruch „Wat für en schön Tant Nett“ für eine aufgedonnerte Schachtel. Das Gegenteil nennt man in der Eifel „affjetakelte Schabrack“.

In Eifel und Börde gilt: „De dömmste Bure han de deckste Äerpel“. Unn der „Appel fällt net witt vam Boom“. „Der jönnt ennem net et Schwatze onge de Nähl“, sagt man dem Missgünstigen. Deshalb den Dingen nicht nachjammern, die man verloren hat: „Wat fott öss, öss fott.“ Sei offen für Neuerungen: „Et bliev nix, wie et wohr“.