Treck, et jitt e Moodedier

Mehr als 50 Nebentätigkeiten

Trier. Neben seinem Grundgehalt in Höhe von rund 10.000 Euro monatlich erhält der Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Günther Schartz, noch Vergütungen in Höhe von mehr als 150.000 Euro für insgesamt 51 Tätigkeiten im Hauptamt sowie zahlreichen Ehrenämtern und Nebentätigkeiten im privaten wie öffentlichen Bereich. Darüber wird Schartz am Montag, 26. April, den Kreistag in einer Sitzung informieren.

