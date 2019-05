Bundesverdienstkreuz für Dr. Ingo Wolff

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier hat ihm die hohe Auszeichnung für seine ehrenamtlichen Verdienste überreicht. Professor Dr. Wolff hat die Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Engagement im wissenschaftlichen und berufsständigen Bereich erhalten. Zudem weist der Bundespräsident in der Ordensbegründung darauf hin, dass Wolff damit auch für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird.

Der 80-jährige gilt in seinem Fachgebiet, der elektromagnetischen Feldtheorie, als einer der führenden Wissenschaftler weltweit. Als Autor und Co-Autor hat er 15 Bücher und rund 550 wissenschaftliche Publikationen herausgegeben. Schon im Alter von 34 Jahren wurde Wolff zum ordentlichen Professor für Allgemeine Theoretische Elektrotechnik an der Universität Duisburg berufen. Neben vielen weiteren Funktionen in der akademischen Selbstverwaltung war Wolff von 1999 bis 2002 Rektor der Universität Duisburg. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Fusion der Universitäten in Essen und Duisburg zur neuen Universität Duisburg-Essen beteiligt, die 2003 vollzogen wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war diese Fusion einmalig in Deutschland. »Um beide Standorte auf hohem wissenschaftlichen Niveau zu erhalten waren strukturelle Veränderungen notwendig, die wir zum Glück - und natürlich auch gegen Widerstände – umsetzen konnten«, erinnert Prof. Wolff sich.

In Entwicklung und Forschung führend

Neben der herausragenden Arbeit an der Hochschule hat Wolff sich auch schon früh in Berufsverbänden engagiert. So ist er seit 1962 Mitglied im Verband Deutscher Elektrotechniker und seit 1974 ebenfalls in der angegliederten Informationstechnischen Gesellschaft, deren ehrenamtlicher Vorsitzender er von 2009 bis 2014 war.

Ein weiterer besonders erwähnenswerter Verdienst ist, dass Prof. Wolff im Jahr 1992 die IMST GmbH in Kamp-Lintfort gegründet hat. Das An-Institut der Uni Duisburg-Essen ist aktuell weltweit führend in der Forschung und Entwicklung im Gebiet der Hochfrequenz und Mikrowellen-Technik und hat rund 145 Beschäftigte.

»Die Liste ihrer Verdienste, gerade auf wissenschaftlichem Gebiet, ließe sich noch beliebig verlängern«, sagte Dr. Grüttemeier in seiner Laudatio. »Sie sind schlicht und einfach ein absolut herausragender Wissenschaftler, der enormes für unser Land geleistet hat. Es ist mir eine Ehre, Ihnen diese Auszeichnung überreichen zu dürfen.«

Bekannter Buchhändler

Vielen in der Region ist Professor Dr. Wolff vor allem durch die Buchhandlung am Markt in Brand bekannt: »Ich habe das Geschäft im Jahr 1987 gegründet. Es war mir immer ein Herzensanliegen, in Brand vor Ort einen Buchladen zu haben. Heute führt ihn meine Tochter weiter.« Der Ausgezeichnete will in wenigen Tagen nach Spanien zu einer wissenschaftlichen Konferenz fahren. »Dort werde ich sicher auch nochmal in Ruhe über diese Auszeichnung nachdenken. Ich freue mich sehr über diese Anerkennung und Wertschätzung.«