Corona: Weinproben an der Mosel werden digital

Corona hat Deutschland fest im Griff und schränkt das Leben ein. Das sorgt auch bei den Winzerbetrieben und Weingütern im Anbaugebiet Mosel für Absatzprobleme. Weinmessen, Jahrgangspräsentationen, Tage der offenen Keller und Frühlingsfeste, bei denen die Weine des neuen Jahrgangs vorgestellt und verkauft werden sollten, sind seit Ende Februar reihenweise abgesagt worden.

Zwar dürfen Winzer ab Hof unter Berücksichtigung der geltenden Kontakt- und Hygieneregeln ihre Weine verkaufen und Weinpakete an ihre Kunden versenden. Aber Verkostungen im Winzerhof oder der Vinothek sind nicht mehr möglich. Viele Kunden, vor allem Gäste von außerhalb, kommen aktuell gar nicht ins Weinanbaugebiet.

Per Livestream ins Wohnzimmer

Doch die Not macht bekanntlich erfinderisch und beschleunigt in der Weinwelt aktuell die Digitalisierung. Zahlreiche Weingüter aus dem Weinanbaugebiet Mosel bieten ihren Kunden online-Weinproben über soziale Netzwerke an. Die Kunden können Probierpakete bestellen und zu einem festgelegten und kommunizierten Zeitpunkt präsentieren die Erzeuger den Konsumenten die Weine quasi in deren Wohnzimmer per Livestream über das Internet. Jeder probiert für sich in seinen vier Wänden, aber dennoch gemeinsam mit anderen Weinfreunden und dem Winzer.

Franz und Esther Melsheimer vom Klosterhof Siebenborn bei Maring-Noviand haben sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sie in Zeiten der Krise Kontakt zu ihren Kunden halten können. "Wie soll der Kunde die Weine des neuen Jahrgangs kennen- und schätzen lernen?", fragte sich das Winzerpaar, die das Weingut Artur Melsheimer betreiben. Ihre Lösung: Sie haben ein Video gedreht, in dem sie die Weine erklären, und bieten 13 ihrer Weine in Viertelliter-Fläschen für die digitale Weinprobe an. Die Kunden bekommen nach Bestellung der digitalen Weinprobe ein Paket mit den 13 Flaschen und dazu eine Anleitung und einen Internetlink zum Video.

Wein aus dem ganzen Sortiment

Winzer Michael Biewers aus Fellerich an der Obermosel bietet seinen Kunden verschiedene Probierpakte "quer durchs Sortiment" an, die man im Shop auf seiner Internetseite bestellt und dann versandkostenfrei per Paketdienst ins Haus geliefert werden. Auf Facebook kommentiert er dann bei einer digitalen Weinprobe die Weine in einem Livestream. "Wir haben eine gute Resonanz und sind fleißig Pakete am packen", sagt Michael Biewers.

Auch Ernie Loosen, Inhaber des VDP-Weingutes Dr. Loosen in Bernkastel, schaut digital bei seinen Kunden zu Hause vorbei, um mit ihnen seine Weine zu probieren. "Wenn Sie eine Flaschen Dr. Loosen-Riesling in Ihrem Keller oder Kühlschrank haben, senden Sie mir einfach eine persönliche Nachricht. Dann werde ich die gleiche Flasche öffnen und auf Instagram Live von diesem Wein erzählen", lautet seine Botschaft in sozialen Netzwerken an Freunde und Kunde.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch per Mail an info@weinland-mosel.de

(red)