Foto-Challenge #MoselTeiltGenuss

In diesem Fotowettbewerb sind alle dazu aufgerufen, bis einschließlich 15. Februar 2021 ihr persönliches Moselgenuss-Foto einzureichen. Der Moselregion werden aktuellen Studien zufolge sehr hohe Kompetenzen im Bereich „Genuss und Kulinarik" bescheinigt. Die Markenfamilie „Faszination Mosel" hat sich im Jahr 2021 dieses Thema auf die Fahne geschrieben. Ziel ist es, das gesamte Weinanbaugebiet Mosel als führende Genussregion Deutschlands zu positionieren.

Pro Teilnehmer kann ein Foto unter mtg.bernkastel-wittlich.de hochgeladen werden. Dort sind auch die Teilnahmebedingungen zu finden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Denkbar sind sowohl Fotos von regionalen Produkten, leckeren Speisen und Getränken, von regionalen Produzenten wie z.B. Winzern, Bauern, Köchen, Bäckern, Imkern, Brennern, Fischern, Metzgern, Gastgebern, Kultur- und Weinbotschaftern als auch Einheimischen und Touristen beim Genießen. Die Jury vergibt Anfang März die Preise 1-10 sowie optional einen „Sonderpreis der Jury“ sowie einen „Jugendfotopreis“ für Fotografen bis 18 Jahre.

Die besten Motive werden mit Preisen (kulinarische Geschenkgutscheine, Weinpräsente, regionale Produkte aus der Moselregion) belohnt. Außerdem teilen wir alle Gewinnerfotos in den sozialen Netzwerken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Infos Regionalinitiative „Faszination Mosel“, Simone Röhr, Telefon 06571-142302, simone.roehr@bernkastel-wittlich.de.

