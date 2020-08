ABGESAGT: "Sommersprossen"-Konzerte in Bernkastel-Kues

"Ritter Friedolin und seinen tönenden Liebesbriefe" sowie "Lilly und Zola überwinden alle Grenzen" sollten am Samstag und Sonntag jeweils im Kurgastzentrum Bernkastel-Kues sowie im Staatlichen Gymnasium in Saarburg aufgeführt werden. Es ist geplant, dass die beiden Konzerte in der Saison 2021 nachgeholt werden. Die Eintrittskarten werden zurückerstattet. Käufer möchten sich dazu mit der entsprechenden Vorverkaufsstelle, an der die Karten erworben wurden, in Verbindung setzen.