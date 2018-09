Experten für das Leben im Weinberg

Vor fünf Jahren rief das DLR Mosel die Initiative "Lebendige Moselweinberge" ins Leben. Eines der ersten Projekte war die Qualifizierung von Gästeführern, Winzern und interessierten Menschen aus dem Weinanbaugebiet Mosel zum Thema Artenvielfalt in den Weinbergen. Seitdem lief der Kurs jedes Jahr, zumeist in Bernkastel-Kues, aber auch schon in Trier und Löf.

In diesem Jahr nahmen die Teilnehmer wieder das Ausbildungsprogramm mit über achtzig Wochenstunden Unterricht, zusätzlichen Exkursionen und zum Teil langen Anfahrtswege an den Dienstagsabenden auf sich. Die Prüfung mit einer theoretischen Ausarbeitung und der darauf aufbauenden praktischen Prüfung war dann für einige eine große abschließende Herausforderung, die fünfundzwanzig Mal mit tollen Ergebnissen gemeistert wurde. Dabei wird der Strauß der Kursteilnehmer immer bunter. Wieder waren viele Leute mit direktem oder indirektem Bezug zum Wein am Start, aber auch Lehrer, Käsesommeliers, Angestellte im Öffentlichen Dienst, Ökotrophologen, Stewardessen, Goldschmiede, Geografen, Hotelmeister oder Marketingprofis.

Genauso bunt war auch die Vielfalt der Prüfungsthemen. Da wurden Themenwanderungen ausgearbeitet, Insektenhotels gebaut, Broschüren zur Weinbergsbegrünung geschrieben, die Homepage der Lebendigen Moselweinberge mit dem Star des Monats bereichert oder gleich ein ganzer Themenweg konzipiert. Zum dritten Mal hintereinander bekommen die frisch gekürten Naturerlebnisbegleiter ihre Zertifikate aus den Händen von Staatssekretär Andy Becht überreicht.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wird auch der neueste Film zu einem der Leuchtpunkte der Artenvielfalt, dem Nitteler Fels, von Andy Becht präsentiert. Drei Leuchtpunkte pro Jahr werden von einzelnen Naturerlebnisbegleitern vorgeschlagen und von der Gemeinschaft aller ausgewählt. Auch nach fünf Jahren ist kein Ende bei der Qualifizierung von Naturerlebnisbegleitern in Sicht.

Ganz im Gegenteil: Im kommenden Jahr werden sogar zwei Kurse angeboten. An der Obermosel wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Terroir Moselle (Luxemburg) angeboten. Erstmals ist unter der Leitung des DLR Westerwald-Osteifel auch ein Kurs an der Ahr geplant. Da die Kurse bislang restlos ausgebucht waren, ist eine frühzeitige Anmeldung ratsam.

Ansprechpartner im DLR Mosel für den Kurs an der Obermosel: Martina Engelmann-Hermen (Abt. Weinbau), Tel.: 06531/956-156, E-Mail: martina.engelmann-hermen@dlr.rlp.de

Ansprechpartner im DLR Westerwald-Osteifel für den Kurs an der Ahr: Heike Jacoby (Abt. Landentwicklung), Tel.: 02651/4003-63, E-Mail: heike.jacoby@dlr.rlp.de

Homepage: www.lebendige-moselweinberge.de