Karina Wächter über ihren Sieg bei der Landtagswahl

Schnelltest-Angebot erfolgreich gestartet

Ulmen. Das Corona-Schnelltest-Angebot in der VG Ulmen ist erfolgreich gestartet.Im Bürgersaal in Ulmen konnten bereits am ersten Tag 34 und am zweiten Tag 15 Testungen erfolgreich durchgeführt werden. Im Bürgersaal in Lutzerath weiter: Dort wurden an den beiden Tagen insgesamt 53 Personen getestet. Alle Testungen waren negativ. …

